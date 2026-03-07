منوبة : حجز 37 قنطارا من الفارينة المدعمة بمخبزة في المرناقية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، صباح يوم السبت، 37 قنطارا من الفارينة المدعّمة (74 كيس وزن 50 كلغ الكيس الواحد) بمخبزة في منطقة سيدي علي الحطاب من معتمدية المرناقية، وذلك بعد ثبوت تعمد صاحب المخبزة استعمال هذا النوع من الفارينة، المعد حصريا لصنع الخبز باقات، في صنع الخبز الرفيع عوضا عن الفارينة الرفيعة.

و قد تم تحرير محضر اقتصادي في الغرض، واستكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة لارتكابه مخالفة الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها، في انتظار إعادة بيع المحجوز المذكور بمسالك التوزيع القانونية وتضمين حصيلته المالية بالخزينة العامة للدولة، وفق معطيات استقتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من الإدارة الجهوية للتجارة.

و تبلغ كمية الفارينة المدعمة التي تم حجزها منذ بداية شهر الصيام بولاية منوبة 417 قنطارا، وذلك تبعا للمجهودات المضاعفة التي يقوم بها أعوان المراقبة في التركيز على المخابز ومختلف المحلات المفتوحة للعموم ضمن فرق مستقلة أو في إطار مراقبة مشتركة مع الشرطة والحرس البلديين والوحدات الأمنية، للتصدي للممارسات المخلة بتراتيب الدعم واستغلال المواد المدعمة في غير الأوجه المخصصة لها.

