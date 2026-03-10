منوبة: حجز 49.5 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة مصنّفة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حجز فريق مشترك للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة والفرقة الجهوية للشرطة البلدية والإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة، اليوم الثلاثاء، 49.5 قنطارا من الفارينة المدعمة (99 كيس فئة 50 كلغ)، من أجل الاخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارةصحفيّة “وات”.

وتأتي عملية الحجز بعد معاينة مخبزة مصنفة كائنة ببرج العامري، والتفطّن إلى أنّ صاحبها يتعمّد استعمال الفرينة المدعمة في صنع الخبز الرفيع، ليتم تحرير مخالفة ضدّه من أجل الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادّة مدعمة في غير الأغراض المخصّصة لها، في انتظار أن يتم في مرحلة لاحقة استكمال إجراءات إعادة بيع المحجوز في المسالك القانونية وتضمين قيمته المالية بالخزينة العامة للدولة.

وفي الإطار ذاته، أكدت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية لصحفيّة “وات”، ثبوت استعمال ذات المخبزة لمياه بئر غير صالحة للشرب، وتحرير محضر معاينة ومحضر سماع في الغرض، وإصدار اقتراح غلق في حقها بالتنسيق مع أعوان هيئة السلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة، وذلك من أجل عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة باستعمال مياه غير صالحة للشرب في المخبزة.

يشار الى أن كمية الفارينة المدعمة المحجوزة من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية بمنوبة، في إطار مواصلة التصدي للممارسات المخلة بتراتيب الدعم في المواد المدعمة، ناهزت منذ مطلع شهر رمضان 470 قنطارا، مع تواصل جهود الفرق المشتركة متواصلة لاحكام عملية المراقبة الاقتصادية خلال الشهر الكريم.

