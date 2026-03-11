Français
الأخبار

منوبة : حجز 670 كلغ من الأجبان و المستحضرات الغذائية غير الآمنة صحيّا

منوبة : حجز 670 كلغ من الأجبان و المستحضرات الغذائية غير الآمنة صحيّا

تمكّن فريق مشترك للفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمنوبة، والإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والشرطة العدلية بطبربة، اليوم الأربعاء، من الحجز الوجوبي لـ 670 كلغ من الاجبان والمستحضرات الغذائية التي لا تحترم شروط الحفظ والنظافة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، وتعدّ غير آمنة للاستهلاك البشري وتُشكل خطرا على صحة المستهلك.

يأتي ذلك في إطار العمل اليومي للفرق المشار إليها آنفا خلال شهر رمضان المعظم، وتبعا لمعاينة مشتركة لمحل معدّ لصنع وبيع الاجبان بمنطقة الشويقي بمعتمدية طبربة أين تم ثبوت مخالفة شروط حفظ الصحة والحجز الفوري والوجوبي للكمية المعروضة للبيع، فتم اجراء محضر معاينة ومحضر سماع، وفق معطيات أفادت بها الفرقة الجهوية للشرطة البلدية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

هذا و اقترحت الهيئة، وفق تصريح المديرة الجهوية مها الخلادي لوكالة “وات”، غلق المحل المذكور لتعمد تكرار نفس الاخلالات الصحية رغم التنبيه على صاحبه في اكثر من مناسبة، بينما يجري استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل، ومنها إحالة الملف إلى الجهات القضائية.

تعليقات

