منوبة : رفع 533 مخالفة اقتصاديّة خلال النصف الأول من شهر رمضان

نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، خلال النصف الأوّل من شهر رمضان المعظم 3472 زيارة رقابية مشتركة، أفضت إلى رفع 533 مخالفة اقتصادية، وذلك في إطار تأمين حسن سير المعاملات التجارية، وضمان شفافية الأسعار، والتصدي للممارسات المخلة بنزاهة المعاملات، وفق أفادت بها معطيات الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و تتوزع المخالفات المسجلة حسب القطاعات إلى 207 مخالفات اقتصادية في قطاع الخضر والغلال (38 بالمائة)، و164 مخالفة اقتصادية في قطاع مواد التغذية (30 بالمائة)، و56 مخالفة في قطاع الدواجن و البيض، و 55 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات والحلويات، فضلا عن مخالفات شملت قطاعات الأسماك واللحوم الحمراء، والفواكه الجافة وقطاعات أخرى مختلفة.

أمّا نوعيا، فتعلقت المخالفات بـ258 مخالفة اقتصادية من اجل الفوترة وسندات النقل وتمثّل 47 بالمائة من جملة المخلفات، و155 مخالفة من اجل عدم إشهار الأسعار أي بنسبة 29 بالمائة ، فضلا 97 مخالفة متعلقة بموازين غير قانونية، ومخالفات أخرى من اجل بالإخلال بتراتيب الدعم و ترويج بضاعة مجهولة المصدر والامتناع عن البيع.

كما أسفرت عمليات المراقبة المشتركة، خلال الفترة المذكورة، عن حجز 380 قنطارا من الفارينة المدعمة بسبب تعمد عدد من أصحاب المخابز المصنفة بالجهة استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها ،أو عدم توفير مادة الخبز “الباقات” المدعم، واقتصار نشاطهم عن صنع أنواع مختلفة من الخبز الرفيع.

و تم أيضا حجز 494 كلغ من الموز مجهولة المصدر لدى عدد من باعة الغلال بالدندان، ومنوبة المدينة والمرناقية، وقد تم ضخها بالمساحات التجارية لبيعها لعموم المستهلكين بسعر 7 دينار الكلغ الواحد، فضلا عن حجز 50 ألف لتر ماء معدني لدى لتاجر مواد غذائية بالجملة مخزنة بمخزن غير مصرح به، و30 لترا من الزيت النباتي المدعم بمحلّ لصنع الحلويات التقليدية.

و أشارت ذات المصادر الى ان مختلف معتمديات ولاية منوبة شهدت منذ بداية رمضان تغطية رقابية شاملة، وحضورا مكثّفا على مدار اليوم لفرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة (لا تقل عن 6 فرق) والتي تنشط في إطار مشترك مع المصالح الأمنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

