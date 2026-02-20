منوبة: طرد نهائي وإيقافات في معهد ابن أبي ضياف بعد حادثة لافتة مثيرة للجدل

أقرّ مجلس التربية بمعهد معهد ابن أبي ضياف بمنوبة جملة من الإجراءات التأديبية في حق 13 تلميذًا وتلميذة، إثر تورطهم في إعداد ورفع لافتة اعتُبرت منافية للأخلاق، إلى جانب تسجيل تجاوزات تمثلت في إحداث فوضى والإساءة إلى الإطار التربوي.

وشملت القرارات، التي تم اتخاذها عقب جلسة تأديبية، تلاميذ أغلبهم من مستوى البكالوريا، حيث تم تسليط عقوبة الطرد النهائي على ستة منهم، من بينهم تلميذة نسبت إليها عبارات قذف وتشهير عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما بقية المعنيين، فقد تراوحت العقوبات المسلطة عليهم بين الإيقاف المؤقت لمدة 15 يومًا بسبب المشاركة في أعمال الشغب داخل المؤسسة وانتهاك حرمتها، وإيقاف لعشرة أيام على خلفية المساهمة في تأجيج الأوضاع وتبريرها عبر الفضاء الرقمي.

وتعود الحادثة إلى يوم 14 فيفري الجاري، حين تم رفع اللافتة على سطح أحد مباني المعهد، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الجهة.

