منوبة: مقترحات غلق لخمسة محلات وحجز نصف طن من اللحوم الفاسدة خلال الأيام الأولى من رمضان

 

شهدت ولاية منوبة خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان تكثيفًا لعمليات المراقبة الصحية، أسفرت عن اقتراح غلق خمسة محلات تجارية، من بينها أربعة محلات لبيع اللحوم ومخبزة، بسبب الإخلال بشروط حفظ الصحة وعدم احترام التشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية.

وأوضحت المديرة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة معاينات ميدانية كشفت عن تجاوزات تمسّ بالممارسات الصحية الواجبة داخل هذه الفضاءات المفتوحة للعموم.

كما تم خلال نفس الفترة حجز كمية تُقدّر بـ500 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، مع إتلافها طبقًا للإجراءات المعمول بها، إضافة إلى تحرير محاضر في شأن المخالفين وإحالتها إلى أنظار محكمة الناحية، استنادًا إلى أحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المصدر: وات
تعليقات

