منوبة : هدم أسوار سبع مدارس ابتدائية في إطار حملة جهوية للتوقّي من تداعيات التقلّبات المناخية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شرعت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، ظهر اليوم السبت، في هدم أسوار 7 مدارس ابتدائية بالجهة في إطار حملة جهوية للتوقّي من تداعيات التقلّبات المناخية والرياح القويّة، حيث شملت عملية الهدم كلّا من المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بمنوبة، والمدرسة الابتدائية 2 مارس، و الغضاونية بمعتمدية المرناقية، والمدرسة الابتدائية الهدى، و العروسية بمعتمدية البطان، و المنصورة 1 بمعتمدية الجديدة، و الدخيلة بمعتمدية طبربة، وفق تصريح المندوب الجهوي للتربية فوزي مرابط لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يأتي ذلك وفق مرابط، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تحت اشراف وزارة التربية واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية منوبة، حيث نُفّذت اليوم عملية الهدم من طرف البلديات وتحت اشراف والي الجهة محود شعيب، وممثلي اللجنة الجهوية واللجان المحلية لمجابهة الكوارث بالجهة.

و أوضح المصدر ذاته أن الأسوار المستهدفة كانت في وضعية مهترئة إلّا انها غير خطيرة، لكن تشبّعها بمياه الامطار الاخيرة أثّر عليها بمزيد التصدعات التي باتت تشكل خطرا على حياة التلاميذ داخل المؤسسات المذكورة، خاصة مع استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة، ما أدى الى اتخاذ قرار هدمها، واستعجال التنفيذ، الى حين إعادة بنائها خاصة ان بعضها مبرمج ضمن تدخلات الصيانة وإعادة البناء على مستوى مشاريع المندوبية.

و أشار إلى أنّ عوامل خارجة عن نطاق المؤسسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بمدينة منوبة ، أثّرت على بنية السور و ذلك بتعمد الأجوار المحاذين للمؤسسة إعلاء السور منذ 2011 و بناء جدران عليه ، الامر الذي أضعف بنيته الانشائية.

و أضاف أنّه مع بداية التقلبات المناخية ، تمّ تكوين فرق فنية مختصة للمتابعة الميدانية و جرد وضعيات أسوار كامل المؤسسات التي تشكّل خطورة محتملة على سلامة التلاميذ و العاملين و ذلك بهدف تقييم الحالة الإنشائية للمباني و الأسوار و التجهيزات المختلفة.

و وفق تقارير فنية دقيقة تتضمن تشخيص النقائص و تحديد مستوى الخطورة و مقترحات التدخلات العاجلة و الحلول المناسبة لمعالجتها، تم اتخاذ جملة إجراءات احترازية، منها عمليات الهدم المستعجلة التي عملت اللجنة على الإسراع بتنفيذها، مع تعزيز معايير السلامة و الوقاية داخل المؤسسات التربوية و مضاعفة المتابعات الميدانية التي وصفها مرابط بالمكثفة حرصا على سلامة التلاميذ و الإطار التربوي و الإداري.

و كانت مندوبية التربية قد قامت منذ بداية التقلبات المناخية، بالغلق الوقتي لثماني قاعات بسبب تسرب مياه الامطار من أسقفها، على أن تنطلق الاشغال فور جفافها من المياه بعد اسناد أشغال تنظيف وتكتيم أسطحها لمقاولة صغرى.

و تمّ توزيع التلاميذ على بقية القاعات، لتواصل الدروس بشكل عادي بكل من مدارس أبو القاسم الشابي بمنوبة، وشاكر 2 بدوار هيشر، والنجاح والدخيلة بطبربة، والجديدة القديمة والفوز بالجديدة، و02 مارس بالمرناقية، التي شملها اغلاق القاعات، كما تم التدخل الدوري بشفط المياه الراكدة داخل وخارج المؤسسات التربوية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



