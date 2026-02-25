Français
مجتمع

منوبة: وزارة الأسرة تدرس بعث مركّب طفولة بوادي اللّيل وتُعدّ دراسة جدوى للمشروع

منوبة: وزارة الأسرة تدرس بعث مركّب طفولة بوادي اللّيل وتُعدّ دراسة جدوى للمشروع

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنّ مصالحها ستتولّى دراسة مقترح بعث مركّب طفولة بمعتمدية وادي اللّيل من ولاية منوبة، مع الشروع في إعداد دراسة جدوى لتقييم إمكانية إنجاز المشروع وشروط تحقيقه على أرض الواقع.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه الدراسة ستعتمد أساسًا على جملة من المعطيات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمعتمدية، من بينها نسبة الفقر، وعدد الأطفال المتمدرسين، إلى جانب مؤشر الانقطاع عن الدراسة، بما يسمح بتحديد حاجيات الجهة ومدى أولوية المشروع وتأثيره المتوقع.

العقار شرط أساسي لترسيم المشروع

كما شددت الوزارة على أنّ البحث عن رصيد عقاري متوفر بالمعتمدية يُعدّ عنصرًا حاسمًا، باعتبار أنّ توفر الأرض يمثل شرطًا أساسيًا لـترسيم المشروع العمومي وإدراجه ضمن البرامج، ثم التقدّم بطلب تخصيص اعتمادات بميزانية الوزارة لإنجازه.

ويأتي قرار الوزارة في إطار تفاعلها مع سؤال كتابي تقدّمت به النائبة مريم الشريف حول بعث مركّب طفولة بوادي اللّيل، في سياق دعم البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للأطفال وتعزيز الخدمات المخصصة للطفولة بالجهة.

تعليقات

