منوبي الطرودي : الجامعة تعاني ديونًا كبرى و مستوى التكوين ضعيف جدًا

أكد منوبي الطرودي، عضو الجامعة التونسية لكرة القدم، أن الجدل الذي رافق تصريحات اللاعب الدولي حنبعل المجبري عقب المباراة الأخيرة يفتح من جديد ملفًا مهمًا وحساسًا يتعلق بواقع كرة القدم التونسية، خاصة على مستوى التكوين وإمكانيات الأندية.

وأوضح الطرودي، في تعليقه على تصريحات حنبعل المجبري أن هذا الموضوع يتم التطرق إليه باستمرار داخل أروقة الجامعة، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على مستقبل الكرة التونسية.

وبيّن عضو الجامعة أن واقع التكوين في تونس ومستوى الأندية يعانيان من ضعف كبير، ولا يرقَيان إلى تطلعات الجماهير ولا إلى الأهداف التي تسعى إليها الكرة التونسية، مثل بلوغ الأدوار المتقدمة في المسابقات القارية ورفع الراية الوطنية في نصف النهائي والنهائي.

وأضاف الطرودي أن الإشكال الأساسي يكمن في محدودية الإمكانيات، حيث تعاني أغلب الأندية من نقص حاد في الموارد المالية، في وقت تواجه فيه الجامعة التونسية لكرة القدم بدورها ديونًا كبيرة، ما ينعكس سلبًا على مستوى التكوين والبنية التحتية والعمل القاعدي.

وشدد المتحدث على أن ضعف الإمكانيات يؤدي بالضرورة إلى تراجع مستوى التكوين، داعيًا إلى ضرورة القيام بمراجعة شاملة وعميقة لمنظومة التكوين في تونس، إضافة إلى إعادة النظر في واقع كرة القدم التونسية ككل، بما يضمن تطوير الأندية وتحسين جودة اللاعبين مستقبلاً

