منيف يؤكّد: التّزود بالغاز المنزلي يسير بشكل عادي و لكن سيكون هناك توقف كامل عن التوزيع يومي 12 و 13 جانفي الحالي [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، 09 جانفي 2026، أفاد رئيس الغرفة الوطنيّة لموزّعي قوارير الغاز المنزلي محمد منيف بأنّ عمليات توزيع قوارير الغاز تسير بشكل عادي و في ظروف طبيعية على اعتبار انّ موزّعي قوارير الغاز بصدد القيام بدورهم كما يجب.

و أضاف أنّ مراكز التعبيئة تبذل مجهود أيضا حتى توفّر قوارير الغاز المنزلي للموزّعين، مشدّدا على أنّ جميع الاطراف متجنّدة حاليا حتى يتمّ توفير الغاز خلال هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد موجة برد شديدة و خاصة في مناطق الشّمال الغربي التي تحظى بأولوية على اثر هذه الوضعية بهدف التقليل من حدّة البرد.

و اشار أنّ الغاز سيكون متوفّرا خلال نهاية الاسبوع و لمن سيتمّ أيقاف عمليات التوزيع أيّام الاثنين 12 جانفي الحالي و الثّلاثاء 13 جانفي و ذلك لكون القطاع سينفّذ إضرابا عن العمل، و سيكون التوقف كامل.

و في علاقة بالاضراب الذّي سيتمّ تنفيذه من قبل موزّعي قوارير الغاز ايّام 12 و 13 جانفي الحال، قال المتحدّث إنّه تمّ يوم أمس عقد جلسة في وزارة الصّناعة مع كاتب الدّولة للصناعة و الطّاقة، مشيرا إلى أنّ هذه الجلسة لم تكن مثمرة و ذلك لوجود اتفاقيات ممضات و قرار مشترك صدر في مارس 2022، و تظمّن عديد الاجراءات التي لا يمكن ان تطبّق على أرض الواقع، هذا و قد تمّ امضاء اتفاق مع وزيرة الصّناعة و وزيرة التّجارة حتى تكون هناك لجنة بهدف تعديل النّقاط التي لا يمكن تطبيقها على اٍض الواقع.

و تابع المتحدّث القول إنّه و إلى حدود اليوم لم يتمّ اتخاذ أي اجراء في هذا الاتجاه، و قد فوجئ الوفد يوم امس بمطالبة كاتب الدّولة مدّه بجملة الحيثيات التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مما يعني أنّه بعد 4 سنوات تقريبا وزارة الاشراف لن تفهم بعد هذه الحيثيات.

بالاضافة إلى أنّ الزيادة في منحة التوزيع خلال السّنوات الفارطة لم يتمّ صرفها خاصة و أنّ تكلفة التوزيعع ارتفعت بشكل كبير، و قد تعوّد ابناء القطاع على التمتع بهذه الزّيادة حتى يواصلوا عملهم في ظروف عادية، مع العلم أنذ قارورة الغاز مادة خطيرة و يجب أن تتوفر جملة من الشروط لضمان شروط السلامة، وفق قوله.

و أكّد منيف أنّه لم يتمّ التقدم أيضا في إيجاد حلول لموزّعي قوارير الغاز العاملين مع الشّركة الوطنيّة لتوزيع البترول عجيل، مما يعني أنّ المعنيين قد يتوقّفون عن العمل في ظلّ هذه الظروف على اعتبار أنّهم أصلحوا غير قادرين على مواصلة نشاطهم.

