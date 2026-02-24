Français
من الاقتصاد إلى الدبلوماسية البرلمانية: تونس ومصر تؤكدان تطابق الرؤى وتوسيع التعاون

استقبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أمس، سفير مصر بتونس باسم حسن، حيث تناول اللقاء سبل مزيد تطوير العلاقات الثنائية وتوظيفها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تعاون اقتصادي أوسع: تجارة وسياحة واستثمار

وأكد الدربالي أن تونس حريصة على تعزيز علاقاتها مع مصر، لا سيما في مجالات التجارة والسياحة ودعم الاستثمار، إلى جانب بعث المشاريع المشتركة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتكامل الاقتصادي ويعزّز حضور البلدين في محيطهما الإقليمي والقاري.

الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة

وشدد رئيس المجلس على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة في دعم العلاقات الثنائية، عبر تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.

موقف تونس من فلسطين وليبيا

وجدد الدربالي، في سياق متصل، موقف تونس الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى الوقف الفوري للاعتداءات على غزة بما يضمن حماية المدنيين واحترام الشرعية الدولية.

كما أكد تمسّك تونس بـالحل الليبي–الليبي باعتباره الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة في ليبيا وبناء دولة موحّدة ومستقرة تحفظ سيادتها ووحدة ترابها.

السفير المصري: نحو تعاون برلماني أكثر تنسيقًا

من جهته، أكد سفير مصر بتونس أهمية تعزيز التعاون ليشمل العمل البرلماني، بما يتيح مزيدًا من التنسيق داخل المحافل الإقليمية والدولية، انطلاقًا من تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز العلاقات بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ المصري.
كما أبرز الدور الذي تلعبه البرلمانات في دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

الزيتونة والأزهر… دور في ترسيخ الوسطية والتنوير

وتطرق اللقاء إلى عراقة العلاقات التي تجمع تونس ومصر، وإلى التقارب الكبير في نمط التفكير بين الشعبين، مع التأكيد على الدور الذي تضطلع به جامعتا الزيتونة والأزهر في تعزيز قيم الوسطية والتنوير في البلدين.

تطابق في وجهات النظر وتكثيف التشاور

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على تطابق وجهات النظر بين تونس ومصر حول مختلف القضايا المطروحة، وضرورة تكثيف التشاور وتعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التقارب ليشمل مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

 

