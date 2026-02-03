Français
من الحِرفة إلى الاستثمار: تونس تفرض حضورها في أبيدجان عبر SATIT 2026

أعربت سفارة الجمهورية التونسية بأبيدجان عن احتضان العاصمة الإيفوارية لمعرض الصناعات التقليدية والسياحة التونسي–الإيفواري (SATIT 2026)، الذي يُنظَّم من 5 إلى 8 فيفري 2026، بمبادرة من القطاع الخاص في تونس وكوت ديفوار، وتحت رعاية غرفة التجارة والصناعة تونس–كوت ديفوار.

ويمثل المعرض واجهة ثقافية واقتصادية وحضارية تُبرز ثراء وتنوّع التراث الحرفي التونسي الأصيل، كما يشكّل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ورفع نسق التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات داخل الأسواق الإفريقية الواعدة.

وفي هذا الإطار، دعت السفارة أفراد الجالية التونسية المقيمة بأبيدجان إلى الحرص على حضور هذه التظاهرة المتميزة، التي تستقطب نخبة من أمهر الحرفيين والمهنيين التونسيين القادمين خصيصًا للمشاركة، بما يعكس الصورة المشرقة لتونس ويعزز إشعاعها الاقتصادي والثقافي في القارة الإفريقية.

