من الصعب تزويرها ..عملة ليبية تفوز بأفضل ورقة نقدية لسنة 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن العملة الليبية من فئة 20 دينار المطبوعة على البوليمر سنة 2025 فازت  بأفضل ورقة نقدية تم تصميمها وطباعتها سنة 2025. تم ذلك ضمن فعاليات ملتقى ” الطباعة عالية الأمان “، المقام على مستوى اوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 9 – 11 فيفري الجاري.

واضاف مصرف ليبيا المركزي أن  هذا الفوز يبرهن على حرصه على طباعة عملة محلية بمواصفات فنية عالية تتضمن خصائص أمنية تجعل من الصعب تزويرها بالإضافة إلى شمول التصميم لخصائص جمالية معتبرة مكنت الورقة من الفوز بهذة الجائزة القيمة.

 

