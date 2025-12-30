من الكاف: وزير البيئة يُشدد على تسريع نسق انجاز عدد من المشاريع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ادى وزير البيئة، حبيب عبيد، زيارة ميدانيّة إلى ولاية الكاف، امس الاثنين 29 ديسمبر 2025، لمتابعة عدد من المشاريع، والاطّلاع على مدى تقدّم إنجازها، مؤكدا ضرورة تسريع نسق إنجازها ومعالجة الإشكاليات العقارية والانخراط في مشروع الشركات الأهلية باستغلال المواد الغابية غير الخشبية.

وشملت الزيارة الاطلاع على موقع المشروع المبرمج لتطهير قرية ملاق من معتمدية نبر من ولاية الكاف باعتماد تقنيات النباتات المائية وهو مشروع يعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة المياه المستعملة بالمناطق الريفية والتجمّعات السكنية الصغرى، بما يساهم في الحدّ من التلوّث وحماية الموائد المائية، وبكلفة منخفضة لتكون بذلك المحطة الخامسة بالجمهورية التونسية.

كما تولى وزير البيئة متابعة المشاريع المندرجة ضمن برنامج التطهير الخاص بولاية الكاف ومشروع إعادة تأهيل محطة التطهير بالكاف والمناطق الخضراء بالأوساط الحضرية وموقع المنتزه الحضري الدير.

