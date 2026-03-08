Français
من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

تتميّز ولاية باجة خلال شهر رمضان بأجواء خاصة تجمع بين العادات والتقاليد الراسخة التي توارثها الأهالي جيلاً بعد جيل. ومع اقتراب موعد الإفطار، تشهد محلات الحلويات التقليدية إقبالاً ملحوظاً من المواطنين لاقتناء أشهر المنتوجات التي تشتهر بها الجهة، على غرار المخارق والزلابية إلى جانب الجبن و الريقوتة ، وهي أصناف أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المائدة الرمضانية في الشمال الغربي، وتضفي على ليالي رمضان في باجة نكهة مميزة تجمع بين الأصالة ومتعة الذوق.

من جهة أخرى، برزت خلال الأشهر الأخيرة تجربة جديدة في صناعة الحلويات التقليدية بولاية باجة، تمثلت في ابتكار “مخارق بقلاوة”، وهي صيغة مطوّرة من حلوى المخارق المعروفة. ويعتمد هذا الصنف على استعمال الفواكه الجافة، على غرار الفستق والسمن، حيث يتم حشو المخارق بخليط من هذه المكونات ثم تزيينها بالفواكه الجافة والعسل، ما يمنحها مذاقاً مميزاً ومظهراً جذاباً. وقد لاقت هذه الحلوى إقبالاً متزايداً من التونسيين القادمين من مختلف ولايات الجمهورية، خاصة خلال شهر رمضان، ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها بين 18 و20 ديناراً.

