من المطبخ التونسي إلى الصيدليات اليابانية… وصفة تعرّف بتونس

في إطار الدبلوماسية العامة والتعريف بعناصر التراث الثقافي اللامادي التونسي، أطلقت سفارة الجمهورية التونسية باليابان مبادرة مبتكرة تجمع بين الثقافة والتوعية الصحية، من خلال إعداد مطوية باللغة اليابانية تتضمن وصفة صحية من المطبخ التونسي تتمثل في حساء العدس التونسي.

ويجري حاليًا توزيع هذه المطوية داخل عدد من الصيدليات في اليابان، حيث يتحصل عليها المواطنون اليابانيون عند اقتناء الأدوية، في خطوة توعوية تسلّط الضوء على أهمية التغذية المتوازنة، وتفتح في الآن ذاته نافذة للتعريف بتونس عبر مطبخها التقليدي.

كما تبرز المبادرة زيت الزيتون التونسي كمكوّن أساسي في الوصفة، باعتباره عنصرًا محوريًا في النظام الغذائي المتوسطي المعروف بفوائده الصحية، إلى جانب مكانته كأحد أهم المنتجات الفلاحية التي تعكس جودة وثراء الموروث الفلاحي التونسي.

وتحمل هذه الخطوة بعدًا رمزيًا، إذ يتحوّل الغذاء إلى لغة يومية للتواصل بين الثقافات، وجسر إنساني يعزّز التقارب بين الشعبين التونسي والياباني.

