من بريتوريا إلى الأسواق الإفريقية: سفارة تونس تروّج لزيت الزيتون وتفتح آفاق تعاون جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية، نظمت سفارة الجمهورية التونسية بجنوب أفريقيا فعالية لتذوق زيت الزيتون التونسي، بهدف التعريف بجودة المنتوج الوطني واستكشاف فرص تصديرية جديدة في السوق الإفريقية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن متابعة توصيات يوم “الدبلوماسية من أجل زيت الزيتون التونسي”، الذي انعقد يوم 22 ديسمبر 2025 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، والذي خصص لبحث سبل الترويج للمنتج التونسي في أسواق واعدة.

وشهدت التظاهرة حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتوريد زيت الزيتون، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام، حيث تم تقديم عرض حول خصوصيات زيت الزيتون التونسي ومكانته المرموقة عالميًا.

وأكدت سفيرة تونس بجنوب أفريقيا، كريمة برداوي، في كلمة بالمناسبة، أن زيت الزيتون التونسي يحظى باعتراف دولي لجودته وتميزه، مشددة على عمقه التاريخي وتجذره في الثقافة التونسية.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



