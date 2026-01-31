Français
من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب

في إطار حملة موجّهة نُفّذت عند المفترقات الطرقية الرابطة بين ولايتي بن عروس ونابل، تمكّن أعوان الفرع الفرعي للأبحاث الاقتصادية والمالية التابع لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من حجز أكثر من طن من الموز المهرّب.

وتندرج هذه العملية ضمن الاستعدادات لشهر رمضان، حيث تتكثف الجهود للتصدي لظاهرة الاحتكار غير القانوني والمضاربة في المواد الأساسية والمدعّمة، إلى جانب مكافحة ترويج الفواكه المهرّبة ومجهولة المصدر.

وقد لقيت هذه الحملة استحسانًا واسعًا من قبل المواطنين، إذ استهدفت نقاط بيع الفواكه الفاخرة وذات الجودة العالية المنتصبة على المفترقات الطرقية، ما أسفر عن حجز كميات هامة من الموز.

وفي ما بعد، تم ضخّ الكميات المحجوزة في المسالك القانونية للتوزيع، من خلال إعادة بيعها بعدد من المساحات التجارية الكبرى، وبالأسعار التي حدّدتها وزارة التجارة.

