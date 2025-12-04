Français
Anglais
العربية
الأخبار

من بينها تونس، البلدان النامية تسجل خلال السنوات 2022-2024 أعلى مستوى في سداد ديونها في 50 عاماً

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم حول الديون الدولية أن البلدان النامية دفعت 741 مليار دولار أمريكي لسداد أصل ديونها الخارجية وفوائدها، وهو مبلغ يفوق بكثير التمويل الجديد الذي تلقتْه خلال الفترة ما بين 2022 و2024. وهذه الفجوة هي الأكبر على مدى خلال 50 عام.

في العام الماضي، استطاعت معظم البلدان التقاط الأنفاس بشأن ديونها مع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها وإعادة فتح أسواق السندات. وأتاح ذلك للعديد من البلدان تجنب مخاطر التخلف عن السداد من خلال إعادة هيكلة ديونها. وفي المجمل، أعادت البلدان النامية هيكلة ديون خارجية بقيمة 90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2010. وفي الوقت ذاته، ضخ مستثمرو السندات تمويلاً جديداً مقداره 80 مليار دولار أمريكي. هذا التمويل يزيد عمّا تلقوه من أقساط سداد أصل الدين والفوائد.

وأضاف  تقرير البنك الدولي أن ذلك ساعد العديد من البلدان النامية على استكمال إصدار سندات بمليارات الدولارات. لكن تلك الأموال جاءت بتكلفة باهظة، إذ بلغت أسعار الفائدة حوالي 10%، أي ضعف المعدلات السائدة قبل عام 2020.

وأشار هذا التقرير الجديد إلى أن المغرب وتونس سجّلا تراجعًا كبيرًا في التدفقات الصافية لمديونيتهما، حيث انخفضت إلى 206.5 ملايين دولار بالنسبة للمغرب، وتحولت إلى تدفّق سلبي بقيمة 867.9 مليون دولار بالنسبة لتونس. غير أنّه، ورغم هذا التراجع، فقد تباينت بشكل واسع أنماط الأدوات المالية وتركيبة الديون المستخدمة بين مختلف البلدان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

628
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

430
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة
370
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
343
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
327
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
318
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا
307
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان
292
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز رابع لتونس على حساب فلسطين
287
الأخبار

تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين
286
الأخبار

مدرب المتتخب الفلسطيني : منتخب تونس كبير و قوي [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى