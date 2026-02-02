من تونس إلى أبيدجان: زيت الزيتون التونسي يفتح بوابة إفريقيا الغربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتنويع أسواق التصدير، نظّمت سفارة الجمهورية التونسية بكوت ديفوار بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات، يومًا تجاريًا خُصّص للتعريف بـزيت الزيتون التونسي وعدد من المنتوجات الغذائية، بهدف استكشاف فرص جديدة للتموقع في السوق الإيفوارية والأسواق الإقليمية المجاورة.

وشهدت التظاهرة عرض تشكيلة متنوعة من المنتجات التونسية التي لاقت إقبالًا واهتمامًا لافتًا من قبل المهنيين والزائرين، لما تتميز به من جودة عالية وقدرة تنافسية تؤهلها لمنافسة كبرى العلامات بالأسواق الإفريقية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



