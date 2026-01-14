Français
من جرجيس إلى اللوفر: قصة غامضة لنهب 48 تمثالًا من الرخام الأبيض من موقع “زيطا” الأثرية وتضارب المعطيات قد يعقّد المطالبة بالاسترجاع

في إجابتها على السؤال الكتابي للسيد النائب مسعود قيرة حول نقل عدد 48 تمثال من الرخام الأبيض من موقع “زيطا” الأثرية بجرجيس القديمة إلى متحف اللوفر، استنادا إلى مقال علمي للباحث الفرنسي François Queyrel أفادت وزارة الثقافة أنه يوجد اختلاف حول فترة نقل القطع المذكورة من موقع “زيطا” الأثري إلى فرنسا، حيث هناك من يرجح نقلها سنة 1942 إبان الحرب العالمية الثانية ولكن في نفس الوقت فإن المقال العلمي المذكور أعلاه والذي تم نشره في 1993 أشار إلى أن هذه التماثيل يمكن أن تكون قد نقلت منذ سنة 1851 من الموقع الأثري “زيطا” بجرجيس القديمة.

وأشارت وزارة الثقافة أنه “بالرجوع إلى اتفاقية 1970 التي أمضت عليها تونس، فهي تقر بأن الاسترجاع لا يشمل إلا القطع والمجموعات الأثرية التي تم إخراجها من التراب التونسي قبل 1970 وتستثنى المنقولات التي أخرجت في زمن الحروب والصراعات أو ما ثبت نهبها وسرقتها وإخراجها بطرق غير شرعية قبل و بعد 1970، و بالتالي فإن الوضعية القانونية لهذه التماثيل تختلف حسب الفترة التي نقلت فيها فهي تخضع للقوانين الراجعة لفترة البايات وفترة ما قبل الحماية والاستعمار للدولة التونسية إذا ما تمت النقلة خلال سنة 1851.

وفي هذا السياق أضافت وزارة الثقافة أن صاحب المقال ذكر مقاطع من مذكرات أحد من قاموا بالحفربة وقاموا بنقل التماثيل قائلا أنه اقتنى البشير الأثري زان ليقوم بالحفريات ثم طلب الاذن من باي تونس لنقلها إلى فرنسا وقد قام بوصف العملية بكل دقة و بالتالي فإن إخراج تلك التماثيل يعتبر قد تم بصفة قانونية وتحولت ملكيتها إلى فرنسا بإذن من حاكم الايالة التونسية آنذاك.

وأوضحت الوزارة أنه إذا ما تم نقل هذه التماثيل إبان الحرب العالمية الثانية عندما كانت تونس تحت الاستعمار الفرنسي فإنه يجب المطالبة باسترجاعها عبر القنوات الديبلوماسية الرسمية.

الوزارة أضافت قام أن المعهد الوطني للتراث قام منذ مدة بتكليف مختصين للقيام بالبحوث الميدانية والحفريات العلمية اللازمة والتي أسفرت عن نتائج هامة جدا وهي بصدد النشر.

