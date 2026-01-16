Français
من صفاقس: وزير التربية يؤكد ضرورة دمج الترفيه بالتعلم لتنمية إبداع التلاميذ (فيديو)

افتتح وزير التربية نور الدين النوري اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 أشغال الملتقى الوطني للموسيقى والكورال بالمدارس الابتدائية بصفاقس والذي يمتد على يام 16 و17 و18 جانفي الجاري.

وفي كلمته لمراسل “تونس الرقمية” بولاية صفاقس شدّد الوزير على ضرورة أن يمارس التلميذ هوايات مؤطرة في اطار استراتيجية وزارة التربية لمرافقة التلميذ وتنشئة شخصيته بطريقة سليمة تمكن من احداث توازنه النفسي والثقافي والفكري.

واكد الوزير على ضرورة كسر الحاجز بين الدروس والترفيه حتى تفتح المجالات لأبنائنا للابداع.

ويهدف هذا الملتقى إلى تشجيع المواهب المدرسية في مجال الموسيقى والفنون الكورالية وتعزيز الثقافة الفنية لدى التلاميذ.

