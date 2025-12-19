من طرابلس… تونس تبرز ريادتها في الرقمنة الصحية وتدعو إلى عدالة صحية عربية شاملة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شاركت تونس، اليوم 18 ديسمبر 2025، في أشغال الدورة 63 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث قدّم وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني عرضًا مفصلًا حول التجربة التونسية في رقمنة الخدمات الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات.

وخلال كلمته، استعرض الوزير أبرز محطات التحول الرقمي في القطاع الصحي التونسي، وعلى رأسها منصّة التلقيح E-vax، التي اعتُبرت نموذجًا ناجحًا في تسهيل النفاذ إلى الخدمات الصحية وتعزيز نجاعة التدخلات العمومية، خاصة خلال الفترات الاستثنائية.

وأكد الفرجاني أن تونس تعتمد اليوم بشكل متزايد على التكنولوجيات الحديثة، والطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي من أجل تكريس العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، مع تحسين جودتها، وذلك في إطار رؤية شاملة يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تقوم على السيادة الرقمية وحماية المعطيات الصحية الشخصية.

وعلى صعيد آخر، صادق مجلس وزراء الصحة العرب على جملة من القرارات الهامة، من أبرزها تعزيز دعم القطاع الصحي في فلسطين، والعمل على تفعيل الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، بما يخدم الأمن الصحي العربي.

كما أجرى وزير الصحة التونسي، على هامش الاجتماع، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من ليبيا ومصر والعراق والسودان وجيبوتي، تم خلالها بحث سبل تطوير التعاون المشترك، خاصة في مجالات الصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية، والتكوين، وتبادل الخبرات الطبية.

