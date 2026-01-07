من غاليليو إلى اقتحام الكابيتول… هذا أهم ما حدث في تاريخ 7 جانفي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في العالم، يُعدّ 7 جانفي تاريخًا طبعته أحداث كبيرة. وفي ما يلي بعض أبرز المحطات التي يُستحسن تذكّرها:

1610: غاليليو يرصد أقمارًا للمشتري

يرصد غاليليو أجرامًا سماوية سيُتعرّف عليها لاحقًا بوصفها «الأقمار الغاليليّة»، وهي ملاحظة حاسمة في تاريخ علم الفلك الحديث، وأسهمت في التشكيك في النموذج القائل بمركزية الأرض.

1927: أول خدمة هاتفية عبر الأطلسي

افتتاح أول خدمة هاتفية تجارية عبر الأطلسي بين نيويورك ولندن، في محطة مفصلية ضمن تاريخ الاتصالات العالمية.

1953: خطاب هاري ترومان بشأن السلاح النووي

يعلن ترومان أن الولايات المتحدة طوّرت القنبلة الهيدروجينية، في سياق الحرب الباردة وتصاعد سباق التسلح النووي.

1979: سقوط نظام الخمير الحمر في كمبوديا

تدخل القوات الفيتنامية إلى بنوم بنه (7 جانفي)، إيذانًا بنهاية حكم الخمير الحمر في العاصمة (وهو تاريخ بات ذا رمزية خاصة في كمبوديا).

1989: وفاة إمبراطور اليابان هيروهيتو

يتوفى الإمبراطور (7 جانفي)، لتدخل البلاد حقبة «هيسي» مع اعتلاء أكيهيتو العرش.

2015: هجوم على شارلي إيبدو (فرنسا)

هجوم إرهابي في باريس استهدف هيئة تحرير الصحيفة الساخرة، في حدث بارز على مستوى أوروبا خلّف تداعيات أمنية وسياسية ومجتمعية واسعة.

2021: الولايات المتحدة – المصادقة على النتائج الانتخابية بعد اقتحام الكابيتول

يستأنف الكونغرس أعماله ويُتمّ المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد أحداث 6 جانفي، في خطوة مؤسساتية مفصلية.

