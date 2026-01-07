Français
Anglais
العربية
الأخبار

من غاليليو إلى اقتحام الكابيتول… هذا أهم ما حدث في تاريخ 7 جانفي

في العالم، يُعدّ 7 جانفي تاريخًا طبعته أحداث كبيرة. وفي ما يلي بعض أبرز المحطات التي يُستحسن تذكّرها:

1610: غاليليو يرصد أقمارًا للمشتري
 يرصد غاليليو أجرامًا سماوية سيُتعرّف عليها لاحقًا بوصفها «الأقمار الغاليليّة»، وهي ملاحظة حاسمة في تاريخ علم الفلك الحديث، وأسهمت في التشكيك في النموذج القائل بمركزية الأرض.

1927: أول خدمة هاتفية عبر الأطلسي
 افتتاح أول خدمة هاتفية تجارية عبر الأطلسي بين نيويورك ولندن، في محطة مفصلية ضمن تاريخ الاتصالات العالمية.

1953: خطاب هاري ترومان بشأن السلاح النووي
 يعلن ترومان أن الولايات المتحدة طوّرت القنبلة الهيدروجينية، في سياق الحرب الباردة وتصاعد سباق التسلح النووي.

1979: سقوط نظام الخمير الحمر في كمبوديا
 تدخل القوات الفيتنامية إلى بنوم بنه (7 جانفي)، إيذانًا بنهاية حكم الخمير الحمر في العاصمة (وهو تاريخ بات ذا رمزية خاصة في كمبوديا).

1989: وفاة إمبراطور اليابان هيروهيتو
 يتوفى الإمبراطور (7 جانفي)، لتدخل البلاد حقبة «هيسي» مع اعتلاء أكيهيتو العرش.

2015: هجوم على شارلي إيبدو (فرنسا)
 هجوم إرهابي في باريس استهدف هيئة تحرير الصحيفة الساخرة، في حدث بارز على مستوى أوروبا خلّف تداعيات أمنية وسياسية ومجتمعية واسعة.

2021: الولايات المتحدة – المصادقة على النتائج الانتخابية بعد اقتحام الكابيتول
 يستأنف الكونغرس أعماله ويُتمّ المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد أحداث 6 جانفي، في خطوة مؤسساتية مفصلية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

461
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

395
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
379
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
362
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
294
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
287
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
281
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]
277
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
274
الأخبار

تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي
272
اقتصاد وأعمال

نابل: افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى