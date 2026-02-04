Français
من 15 إلى 17 فيفري 2026: مدينة العلوم تُنظم مهرجان العلوم في صفاقس

تنظم مدينة العلوم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس، من 15 إلى 17 فيفري الجاري بالمركب الشبابي حي بني زهيرة والمنطقة الاثرية بطين.

ويندرج هذا المهرجان في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط العلوم ونشرها وتعميم الثقافة العلمية والابتكار لدى مختلف فئات المجتمع وعلى كامل التراب التونسي.

وتهدف هذه التظاهرة الى بناء ثقافة علمية وطنية تقوم على روح التعاون والمنهج التشاركي فضلا عن تعزيز علوم القرب الذي يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في تونس.

ويتضمن البرنامج محاضرة حول الكواكب العملاقة وعروض بالقبة الفلكية وورشات علمية في الرياضيات وعلوم الفلك والبيئة والتغيرات المناخية وسهرة فلكية خاصة لرصد هلال شهر رمضان ومشاهدة كوكب المشتري وكوب زحل.

