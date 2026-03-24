من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”

تحتضن العاصمة تونس من 26 إلى 29 مارس 2026، التظاهرة الفنية ” C ART HAGE” و التي تسعى إلى إعادة التفكير في علاقة الفن بالمجتمع وبالفضاء الثقافي المعاصر و ذلك بفضاء نزل أفريكا بشارع الحبيب بورقيبة.

وتندرج هذه المبادرة الفنيّة بإدرة الفنانة التشكيلية ليلى العياري ضمن سلسلة من المشاريع الثقافية الخاصة التي تهدف إلى خلق مساحات جديدة للقاء بين الفنون البصرية والممارسات الأدائية المعاصرة، وإلى فتح آفاق جديدة للتجريب الإبداعي والحوار الجمالي.

وتنطلق رؤية التظاهرة من قناعة مفادها أن الفن المعاصر لم يعد يقتصر على عرض الأعمال داخل قاعات العرض التقليدية ليتحول إلى مجال للتفاعل الحي بين الفنان والمتلقي، ومساحة لتوليد أسئلة جمالية وفكرية جديدة.

و ستكون الانطلاقة يوم الخميس 26 مارس، بحفل افتتاح رسمي يقدّمه الفنان القدير صلاح مصدّق، يليه عرض في فن الحكواتي يقدّمه أنيس الورغي، بالتوازي مع افتتاح المعرض الجماعي للفن التشكيلي “قرطاج” الذي يتواصل على امتداد أيام التظاهرة.

ويتواصل البرنامج يوم الجمعة 27 مارس بافتتاح معرض خاص بالأكلات والتراث الكوري الجنوبي وورشة مسرحية بعنوان “الجسد يرتجل: رحلة الارتجال في لغة الحركة والخيال” بإشراف هناء الوسلاتي، إلى جانب تواصل عرض الأعمال التشكيلية.

أما يوم السبت 28 مارس، فيشهد تنوعا لافتا في الفعاليات، حيث تتواصل الورشة المسرحية والمعرض التشكيلي، إلى جانب احتضان تظاهرة “إكتشف كوريا Discover Korea 2” التي تقدّم برنامجا فنيا ثريا يشمل عروض في فن الكي- بوب K-POP، ومسابقات في الرقص الكوري، وعروضا موسيقية وتفاعلية، إضافة إلى تجربة ثقافية تتضمن التعريف بالمطبخ والتراث الكوري الجنوبي.

ويُختتم هذا اليوم بافتتاح ماستر كلاس “صناعة البوستر السينمائي” بإشراف الفنان البصري المصري هشام علي.

وتُختتم التظاهرة يوم الأحد 29 مارس 2026 باختتام المعرض التشكيلي والورشة المسرحية والماستر كلاس، يليها عرض مسرحي تقدّمه هناء الوسلاتي، ثم عرض حكواتي ثانٍ يقدّمه أنيس الورغي، على أن يُختتم البرنامج بحفل رسمي يتم خلاله توزيع الجوائز على المشاركين.

