Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

من 29 إلى 31 جانفي: قافلة القلب الصحية بـ3 ولايات

تنظم جمعية القلب والشرايين والرئتين بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين، قافلة القلب الصحية من 29 الى 31 جانفي الجاري، بكل من بني خداش وتطاوين ودوز لفائدة أهالي الجهة.

ويندرج تنظيم هذه المبادرة الانسانية في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في جميع جهات البلاد التونسية.

وستحط القافلة الصحية، يوم الخميس 29 جانفي بالمستشفى المحلي ببني خداش من ولاية مدنين، ويوم الجمعة 30 جانفي بالمستشفى الجهوي بتطاوين من ولاية تطاوين، ويوم السبت 31 جانفي بالمستشفى المحلي بدوز من ولاية قبلي.

ويتضمن البرنامج عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات على غرار أمراض القلب والشرايين والتشخيص بالصدى والتقصي المبكر للتشوهات الخلقية لدى الاطفال وجراحة القلب والشرايين والامراض الجلدية وطب الاطفال وطب الرضيع وطب العائلة والتشخيص المبكر لارتفاع ضغط الدم والسكري والتشخيص المبكر للانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكلى

وسيتم، أيضا تنظيم يوم مفتوح للتوعية والتدريب على التدخل المبكر عند السكتة القلبية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

579
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

337
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
335
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
312
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
306
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
303
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
297
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
292
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
289
أخر الأخبار

بمُشاركة الحرس البحري والجيش الوطني: تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين (صور+فيديو)
288
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى