من 29 إلى 31 جانفي: قافلة القلب الصحية بـ3 ولايات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنظم جمعية القلب والشرايين والرئتين بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين، قافلة القلب الصحية من 29 الى 31 جانفي الجاري، بكل من بني خداش وتطاوين ودوز لفائدة أهالي الجهة.

ويندرج تنظيم هذه المبادرة الانسانية في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في جميع جهات البلاد التونسية.

وستحط القافلة الصحية، يوم الخميس 29 جانفي بالمستشفى المحلي ببني خداش من ولاية مدنين، ويوم الجمعة 30 جانفي بالمستشفى الجهوي بتطاوين من ولاية تطاوين، ويوم السبت 31 جانفي بالمستشفى المحلي بدوز من ولاية قبلي.

ويتضمن البرنامج عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات على غرار أمراض القلب والشرايين والتشخيص بالصدى والتقصي المبكر للتشوهات الخلقية لدى الاطفال وجراحة القلب والشرايين والامراض الجلدية وطب الاطفال وطب الرضيع وطب العائلة والتشخيص المبكر لارتفاع ضغط الدم والسكري والتشخيص المبكر للانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكلى

وسيتم، أيضا تنظيم يوم مفتوح للتوعية والتدريب على التدخل المبكر عند السكتة القلبية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



