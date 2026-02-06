Français
ثقافة

من 9 إلى 12 فيفري: صفاقس تحتضن “أيام الدعم المسرحي” بعروض للأطفال والكبار

تحتضن مدينة صفاقس ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 9 فيفري الجاري، فعاليات تظاهرة “أيام الدعم المسرحي” التي تستمر على مدار أربعة أيام، مقدمةً برمجة فنية ثرية تجمع بين عروض مسرح الشارع، والأعمال الموجهة للأطفال، والإنتاجات الدرامية للكبار في مختلف الفضاءات الثقافية بالجهة.

وتأتي هذه التظاهرة بتنظيم مشترك بين مركزي الفنون الدرامية والركحية بصفاقس وقرقنة، وبالشراكة مع بلدية المكان والمركب الثقافي محمد الجموسي وعدد من الفضاءات الخاصة، وذلك بهدف تحفيز الإنتاج المسرحي وتكريس الحق في الثقافة عبر تقريب العروض من جمهور واسع ومتنوع.

يفتتح البرنامج يوم الاثنين 9 فيفري بعروض صباحية للأطفال أبرزها مسرحية “الملك” بمركز الفنون الدرامية، ومسرحية “مدينة الياقوت” بالمسرح البلدي، في حين يخصص المساء للعروض الكبرى، حيث تُعرض مسرحية “المدينة المفرغة” لجمهور الكبار في تمام السابعة مساءً.

وتتواصل العروض بنسق تصاعدي يوم الثلاثاء 10 فيفري، حيث يكون الموعد مع فن العرائس للأطفال، وعرضي “مدينة النور” و”ثنايا” للكبار، بالإضافة إلى مسرحية “بطاقة عدد” بدار الثقافة باب البحر، مما يعكس تنوعاً في الأنماط المسرحية المقدمة.

ويشهد يوم الأربعاء 11 فيفري انفتاحاً على الفضاء العام عبر مسرح الشارع بتقديم عمل “المحكمة”، إلى جانب عروض ركحية متنوعة مثل “دمعة زاد” و”ورقة تكتيل”، ليختتم المهرجان يوم الخميس 12 فيفري ببرمجة صباحية ومسائية مكثفة تتضمن مسرحية “الأبطال الخمسة” وعرض “الحيط” في الشارع، مسدلاً الستار بعرض لشركة الركح الجديد بالمركب الثقافي محمد الجموسي.

مواضيع ذات صلة:

