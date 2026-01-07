Français
ثقافة

من 9 إلى 14 جانفي.. مدينة الثقافة تحتضن الدورة السادسة من ملتقى مسرح الهواية

تحت شعار ” البدء كان من مسرح الهواية والعَوْدُ إلى هواية المسرح”، تحتضن قاعة المبدعين الشُبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، من 9 إلى 14 جانفي 2026 الدورة السادسة من ملتقى مسرح الهواية الذي ينظمه قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا تونس.

يحتفي قطب المسرح والفنون الركحية من خلال هذه التظاهرة بمختلف التجارب المسرحية الهاوية والمتميزة من حيث الطرح الجمالي والفني وهو فضاء للتعبير الحر يجمع هواة ومحبي المسرح، وهو فرصة لاكتشاف المواهب والتصورات الفنية الجديدة من مختلف الجهات.

ويقع الكشف في الأيام المقبلة عن قائمة الأعمال المشاركة.

تعليقات

