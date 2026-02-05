Français
Anglais
العربية
الأخبار

مهرجان مساكن لفيلم التراث: فتح باب الترشح لمسابقة الهواة

مهرجان مساكن لفيلم التراث: فتح باب الترشح لمسابقة الهواة

تمّ الإعلان مساء أمس عن فتح باب التّرشح لمسابقة الهواة بمهرجان مساكن لفيلم التّراث الذّي ينتظم من 17 إلى 19 أفريل 2026 بمساكن، وذلك ضمن اختصاصات فيلم التّراث القصير والصور الفوتوغرافية.

ويتواصل فتح باب التّرشحات ضمن هذه المُسابقات إلى غاية 3 أفريل 2026.

وتهتمّ مسابقة الفيديو بالأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة، والتي يتعلق موضوعها “بالتراث المادي وغير المادي ( أثري – طبيعي – حرف – لباس تقليدي- تراث شفوي…)، وأن يكون الفيلم من انتاج هوّاة (دون شراكة أو مساهمة من وحدات انتاج مختلفة)، وأن يكون بجودة 720 HD على الأقل”.

أما مسابقة الصورة الفوتوغرافيّة فتتمحور حول موضوع الحرف التقليديّة، وتكون المشاركة من خلال صورة فوتوغرافيّة واحدة بمقاس 45/60 صم، شرط ألا تكون قد شاركت في مسابقات أخرى، علما وأنه بالمشاركة في المسابقة يكون لدار الثقافة مساكن حق استغلال الصور الفوتوغرافية المشاركة في المسابقة لتأثيث معارض ضمن أنشطة ثقافية.

ويمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على مزيد التفاصيل والولوج إلى رابط استمارة الترشح عبر الصفحة الرسمية للمهرجان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

359
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

319
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
311
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية
278
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية
275
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
271
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
261
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية
259
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
257
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
252
الأخبار

تكوين لجنة تونسية جزائرية لمتابعة مخرجات زيارة وزير الصحة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى