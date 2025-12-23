مهمة جديدة لجمال السلامي بعد قيادة منتخب الأردني إلى نهائي كأس العرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سيستثمر جمال السلامي إجازته الخاصة حالياً في تحليل مباريات كأس أمم أفريقيا، وخاصة مباريات منتخب المغرب الذي يعرف عنه الكثير و ذلك بعدما قاد منتخب الأردن قبل أيام للظفر بوصافة كأس العرب 2025 لأول مرة بتاريخه، حيث خسر المباراة النهائية بصعوبة أمام أسود الأطلس بنتيجة 2-3.

و ينتظر السلامي أن ينهي إجازته بداية العام المقبل حيث سيشرف على منتخب الأردن تحت 23 عاماً و الذي سيشارك في نهائيات كأس آسيا 2026 التي ستقام في السعودية.

