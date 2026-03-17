موائد إفطار في منوبة تطعم 500 شخص يومياً: مبادرات تضامنية تعزز التماسك الاجتماعي

تواصل جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان تنفيذ مبادرات إنسانية لفائدة العائلات محدودة الدخل، من خلال تأمين وجبات إفطار وسحور لحوالي 500 منتفع يومياً عبر عدد من موائد الإفطار المنتشرة بالجهة.

وتشمل هذه المبادرة ثلاث مناطق رئيسية هي دوار هيشر وطبربة ووادي الليل، حيث يتم توفير وجبات غذائية متكاملة بشكل يومي، في إطار جهود متواصلة تمتد على مدار السنة لدعم الفئات الهشة وفاقدة السند.

وأوضحت المسؤولة عن الجامعة أن هذه العملية تتم بتمويل يناهز 200 ألف دينار، مع كلفة تقديرية للوجبة الواحدة تتراوح بين 12 و14 ديناراً، ويتم توزيع الوجبات المحمولة على المستفيدين الذين تم تحديدهم مسبقاً بالتنسيق مع اللجان المحلية.

المصدر: وات
