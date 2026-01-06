Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار المتابعة الدورية لتقدم موسم جني وتحويل الزيتون وحرصاً على حماية منظومة الإنتاج وخاصة صغار الفلاحين، تُعلن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ما يلي:

مواصلة العمل بالسعر المرجعي المتحرك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Vierge)، على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10.200 دينار للكغ الواحد.

وتذكّر الوزارتان أن هذا السعر المرجعي يبقى متحركاً، حيث يتم تحيينه دورياً بصفة أسبوعية وكلما اقتضى الأمر ذلك، مواكبةً لمتغيرات السوق.

وتجدد الوزارتان التزامهما بمواكبة كافة مراحل الموسم لضمان نجاحه وحماية حقوق جميع الأطراف المتدخلة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



