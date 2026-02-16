مواعيد قطارات الخطوط البعيدة خلال شهر رمضان 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن مواعيد قطارات الخطوط البعيدة بمناسبة شهر رمضان 2026، وذلك في إطار تنظيم حركة السفر وتيسير تنقل المسافرين بين مختلف الجهات، خاصة مع ارتفاع الإقبال على وسائل النقل خلال هذا الشهر.

الخط الدولي تونس – عنابة

يمكن للمسافرين الاطلاع على مواعيد القطار الدولي الرابط بين تونس وعنابة عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/4qV0O

خطّا تونس – غار الدماء وتونس – بنزرت

وفّرت الشركة كذلك مواعيد الرحلات على خطي غار الدماء وبنزرت انطلاقا من العاصمة، ويمكن الاطلاع عليها من هنا:

https://shorturl.at/bCMKg

خط تونس – القلعة الخصبة

أما بالنسبة لخط تونس – القلعة الخصبة، فقد تم نشر جدول السفر الخاص به عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/wDon4

خطّا تونس – توزر والمتلوي – الرديف

المسافرون في اتجاه الجنوب الغربي، وتحديدا نحو توزر أو الرديف انطلاقا من المتلوي، يمكنهم الاطلاع على تفاصيل المواعيد عبر الرابط:

https://shorturl.at/X6EOI

خطّا توزر – تونس وتونس – نابل

كما تشمل البرمجة الرمضانية مواعيد قطارات توزر – تونس وتونس – نابل، وهي متاحة على الرابط التالي:

https://shorturl.at/amVoH

ودعت الشركة المسافرين إلى التثبت من المواعيد قبل التنقل واتخاذ الاحتياطات اللازمة، نظرا للحركية الكبيرة التي يشهدها النقل الحديدي خلال شهر رمضان.

