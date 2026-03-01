موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل و صفارات الإنذار تدوي في أنحاء البلاد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق بالداخل الإسرائيلي وأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

موجة الصورايخ الجديدة تستهدف مناطق واسعة من إسرائيل، و صافرات الإنذار دوت حتى مناطق قريبة من البحر الميت و صحراء النقب وتل أبيب.

بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي وقال فيه: “قبل وقت قصير، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد، عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل”.

و دعا الجيش الإسرائيلي “السكان لاتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية”، مشيرا إلى أن “سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على اعتراض وضرب التهديدات أينما لزم الأمر لإزالة الخطر”.

