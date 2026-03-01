Français
الأخبار

موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل و صفارات الإنذار تدوي في أنحاء البلاد

تم إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق بالداخل الإسرائيلي وأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

موجة الصورايخ الجديدة تستهدف مناطق واسعة من إسرائيل، و صافرات الإنذار دوت حتى مناطق قريبة من البحر الميت و صحراء النقب وتل أبيب.

بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي وقال فيه: “قبل وقت قصير، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد، عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل”.

و دعا الجيش الإسرائيلي “السكان لاتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية”، مشيرا إلى أن “سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على اعتراض وضرب التهديدات أينما لزم الأمر لإزالة الخطر”.

