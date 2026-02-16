Français
مورينيو يستفز لاعبي ريال مدريد

وجه جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا، أنظاره مبكرًا إلى المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

و يستضيف بنفيكا، نظيره ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب النور.

حقق بنفيكا، فوزًا جديدًا في الدوري البرتغالي، بعد تغلبه على سانتا كلارا، بفضل هدفي بافليديس وباولو فيتور بالخطأ في مرماه.

و بهذا الانتصار، حقق بنفيكا، فوزه الثاني تواليًا، معززًا موقعه في سباق التتويج بلقب الدوري البرتغالي مع نهاية الموسم.

و يحتل بنفيكا، المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن المتصدر بورتو، لكن مع مباراة أكثر خاضها.

و يصل الفريق البرتغالي بمعنويات مرتفعة إلى المواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد في ملحق دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة صعبة يدخلها الفريق الإسباني، مرشحًا على الورق.

و رغم الفوز على سانتا كلارا، لم يتخل مورينيو عن عادته في انتقاد التحكيم.

و قال المدرب البرتغالي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت “حققنا الفوز عن جدارة و استحقاق”.

و تابع “كان من الممكن أن تكون المباراة مختلفة؛ كانت هناك لحظات قد تقود إلى نتيجة أخرى، لكن من الصعب جدًا احتساب ركلات جزاء لبنفيكا”.

و بخصوص إصابة محتملة لتوماس أراوخو، الذي اشتكى من ركبته اليمنى، أوضح المدرب البرتغالي أنها ليست مقلقة.

و شدد “سنخوض مباراة صعبة أمام ريال مدريد و أنا معتاد جدًا على هذا النوع من المباريات الإقصائية، فقد عشتها طوال مسيرتي”.

و لفت “غالبًا ما يعتقد الناس أنك بحاجة إلى نتيجة معينة في الذهاب لهذا السبب أو ذاك، لكنني أقول إنه لا توجد نتيجة نهائية”.

و ختم “سنلعب الشوط الأول بعقلية و تركيز و طموح و ثقة. نعرف ما فعلناه بملوك دوري أبطال أوروبا، إنهم مجروحون و الملك الجريح يكون خطيرًا”.

