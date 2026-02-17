مورينيو يعلّق بخصوص إمكانية تدريبه لريال مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو ، أنه قادر على رفض عرض من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في وقت سعى فيه إلى التقليل من شأن الشائعات بشأن عودته إلى النادي الإسباني.

و يلتقي بنفيكا ضد ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب السانتياغو برنابيو.

و يمتلك مورينيو (63 عاما)، الذي قاد ريال مدريد بين 2010 و 2013، بندا في عقده مع بنفيكا يسمح له بمغادرة النادي، ما أثار تكهنات بإمكانية استعانة بيريز به مجددا في الموسم المقبل.

و كان مورينيو قد قاد بنفيكا إلى الفوز 4-2 على ريال مدريد في دور المجموعات في جانفي، ما وضع الفريقين مجددا وجها لوجه في مواجهة من مباراتين.

و قال مورينيو للصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا كان قادرا على رفض عرض من بيريز : “هل يمكنك أن تقول لا؟ نعم، يمكنك ذلك”.

و اعترف مورينيو بوجود “صداقة كبيرة” تربطه ببيريز و بصلة دائمة بريال مدريد، لكنه أوضح أن بند فسخ العقد أُدرج بسبب انتخابات رئاسة بنفيكا التي كانت مقررة في نوفمبر 2025، أي بعد أسابيع قليلة من توقيعه العقد.

و قال مورينيو : “قدمت كل شيء لريال مدريد، كل ما كان لدي. فعلت أشياء جيدة و أخرى سيئة، لكنني أعطيت كل شيء و هذا كل ما في الأمر”.

و أضاف: “عندما يغادر شخص ناديا بمثل هذه المشاعر ، أعتقد أن صلة ما تبقى دائما… الجماهير تقدرني و هذا أمر رائع، لكنني لا أريد أن أمنح مادة لقصص لا أساس لها. الشيء الوحيد الموجود هو أن لدي عاما آخر في عقدي مع بنفيكا. إنه عقد خاص لأنه وُقّع في فترة انتخابية”.

و تابع : “هناك بند يسمح لي و لبنفيكا بفسخ العقد بسهولة، لكن الشيء الوحيد الموجود الآن هو عقدي مع بنفيكا و لا يوجد أي اتفاق مع ريال مدريد”.

و قال أيضا : “أودّ كثيرا إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، لكنني أتمنى لألفارو الفوز بالبطولة و أن يبقى لسنوات طويلة في النادي. أعتقد أنه مدرب يتمتع بإمكانات كبيرة، وشخص يحمل مدريد في داخله و لديه الشخصية المناسبة لتدريب النادي و هو أمر ليس في متناول الجميع”.

و أعرب مورينيو عن توقعه مباراة مختلفة عن تلك التي هيمن عليها فريقه في لشبونة ، مشددا على قوة ريال مدريد ، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (15 لقبا).

و ختم قائلا : “ريال مدريد الذي أتوقعه هو ريال مدريد المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

