الأخبار

مورينيو يقترب من تدريب المنتخب البرتغالي

مورينيو يقترب من تدريب المنتخب البرتغالي

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني المخضرم جوزي مورينيو المدير الفني لفريق بنفيكا، يعد المرشح الأول لتدريب منتخب البرتغال، خلفا للمدير الفني الحالي روبرتو مارتينيز، والذي ينتهي عقده مع نهاية منافسات كأس العالم 2026 خلال الصيف الحالي.

بحسب تقرير لشبكة ESPN، يتجّه الإتّحاد البرتغالي لكرة القدم لإسناد مهمة تدريب منتخب برازيل أوروبا إلى جوزي مورينيو عقب نهاية عقد المدرب الحالي روبرتو مارتينيز بعد كأس العالم، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتولى روبن أموريم تدريب نادي بنفيكا.

و ذكر التقرير أن مورينيو يُعد الخيار الأبرز لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة و مع توليه المنصب يُرجح عودة أموريم إلى بنفيكا لبدء تجربة جديدة على مستوى الأندية.

و رغم نجاح أموريم اللافت مع سبورتينغ لشبونة، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري مرتين ، قبل تولي تدريب مانشستر يونايتد الإنقليزي، فإن علاقته التاريخية ببنفيكا تبقى عاملًا مؤثرًا، إذ لعب بقميص النادي لمدة تسعة أعوام و يحظى بدعم كبير من صناع القرار داخله.

و رغم أن تجربة أموريم غير الموفقة مع مانشستر يونايتد خلال 14 شهرًا أثرت سلبًا على سمعته كأحد أبرز المدربين الشباب في أوروبا، إلا أنه لا يزال يحظى بتقدير واسع داخل البرتغال و قد تمثل عودته إلى بنفيكا فرصة مثالية لإعادة إطلاق مسيرته التدريبية.

