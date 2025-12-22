موسكو : الحوار مع واشنطن يشهد تقدما ملحوظا و لكنه بطيء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة يمضي قدمًا و لكن بوتيرة بطيئة.

و قال ريابكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- إن “هناك تقدم بطئ ملحوظ”، مُشيرًا إلى أنه يترافق معه محاولات ضارة للغاية و خبيثة من قبل مجموعة من الدول المؤثرة لتدمير هذه الجهود، وتعطيل العملية الدبلوماسية بين البلدين.

و شدد على أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى رفض هذه المحاولات بشكل أكثر فعالية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



