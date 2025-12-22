Français
الأخبار

موسكو : الحوار مع واشنطن يشهد تقدما ملحوظا و لكنه بطيء

موسكو : الحوار مع واشنطن يشهد تقدما ملحوظا و لكنه بطيء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة يمضي قدمًا و لكن بوتيرة بطيئة.

و قال ريابكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- إن “هناك تقدم بطئ ملحوظ”، مُشيرًا إلى أنه يترافق معه محاولات ضارة للغاية و خبيثة من قبل مجموعة من الدول المؤثرة لتدمير هذه الجهود، وتعطيل العملية الدبلوماسية بين البلدين.

و شدد على أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى رفض هذه المحاولات بشكل أكثر فعالية.

