مجتمع

موظفو شركة الجنوب للخدمات في إضراب مفتوح

خلال اضراب مفتوح تم تنظيمه اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أكد رئيس مصلحة الموارد البشرية بشركة الجنوب للخدمات، سامي بن سالم إن حوالي 97 شخص من الموظفين تم حرمانهم من أجورهم منذ شهر جويلية، ويعيشون اليوم وضعية اجتماعية ومهنية صعبة.

فإلى حدود شهر جوان لم يكن بالإمكان التحرك أو المطالبة بالإدماج، باعتبار أن الأجور كانت تصرف وأن الشركة لم تغلق، وهو ما جعل مصير الأعوان غير مطروح آنذاك. غير أن الوضع بدأ، حسب تعبيره، في التدهور بداية من شهر جويلية، حيث توقفت الأجور وبرزت بوادر أزمة حقيقية دون حلول ملموسة.

وبالنسبة للأعوان فسيواصلون التواجد داخل مقر الشركة بصفة مستمرة رغم غياب أي نشاط فعلي، وهو ما دفعهم إلى التحرك كموظفي شركة بعد مراسلة مختلف الجهات المعنية دون التوصّل إلى نتيجة.

أما مطلبهم الأساسي فيتمثل في تطبيق القانون المتعلق بالإدماج، مؤكدا أنهم أصبحوا “نوعا ما في الشارع” للتعبير عن وضعيتهم المتأزمة. كما وجه نداءً إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، بصفتها الجهة المشرفة على الملف، من أجل التدخل العاجل وإيجاد حل في أقرب الآجال.

