موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح خاص لـ”العربية نت” و”الحدث نت”، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر شعبان من المرجح أن يكون 30 يوماً، لافتاً إلى أن أول أيام شهر رمضان فلكياً من المتوقع أن يوافق يوم 19 فيفري.

و أوضح أنّ الدراسات الفلكية الدّقيقة تؤكد أن هلال شهر رمضان سيولد قبل موعد الرؤية، إلا أن مدة مكث الهلال بعد غروب الشمس يوم الرؤية تعد عاملاً حاسماً في إمكانية رؤيته.
وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس إلى أنه وفقاً للحسابات، فإن مدة مكث الهلال في سماء القاهرة يوم 17 فيفري تبلغ نحو 3 دقائق فقط، بينما تصل في بقية محافظات الجمهورية إلى نحو 4 دقائق، وفي مكة المكرمة نحو 3 دقائق أيضاً، وهي مدد قصيرة لكنها تعزز من احتمالية رؤية الهلال، ما يرجح أن يكون شهر شعبان مكملاً 30 يوما، ويكون أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً يوم 19 فيفري.
وشدد في ختام تصريحه على أن هذه التقديرات تظل فلكية بحتة، ويبقى القرار النهائي والرسمي مرهوناً بما تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد الرؤية الشرعية، التزاماً بالمنهج المتبع في تحديد بدايات الشهور الهجرية

