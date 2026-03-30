موعد الجلسة العامة العادية للنجم الساحلي

أعلن الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي، في بلاغ صدر اليوم، أنّ الهيئة المديرة قررت عقد الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2025/2024 وذلك يوم الجمعة 08 ماي 2026 على الساعة الخامسة مساء بنزل النجم الرياضي الساحلي طريق القلعة الصغرى بسوسة.
و يتضمّن جدول أعمال الجلسة :
-عرض التقرير الأدبي للموسم الرياضي 2025/2024.
-عرض التقرير المالي للموسم الرياضي 2025/2024.
-تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للموسم الرياضي 2025/2024.
-النقاش و المصادقة على التقارير.
