الأخبار

موعد الجلسة العامة العادية للنجم الساحلي

أعلن الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي، في بلاغ صدر اليوم، أنّ الهيئة المديرة قررت عقد الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2025/2024 وذلك يوم الجمعة 08 ماي 2026 على الساعة الخامسة مساء بنزل النجم الرياضي الساحلي طريق القلعة الصغرى بسوسة.

و يتضمّن جدول أعمال الجلسة :

-عرض التقرير الأدبي للموسم الرياضي 2025/2024.
-عرض التقرير المالي للموسم الرياضي 2025/2024.
-تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للموسم الرياضي 2025/2024.
-النقاش و المصادقة على التقارير.
مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

549
الأخبار

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الهلال الأحمر يساهم في حملات نظافة كبرى بولاية باجة

364
أخر الأخبار

ترامب يُهين محمد بن سلمان: خلف القسوة رسالة سياسية
340
الأخبار

حالة الطقس صباح اليوم الأحد
337
الأخبار

جريمة تهز الشراردة : ستينية تفارق الحياة بعد إصابتها ببندقية صيد
328
الأخبار

اضطرابات و انقطاعات في التزود بالماء بـ3 ولايات في الجمهورية
327
الأخبار

وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال
322
الأخبار

الأمين العام للكاف يرحل عن منصبه
314
الأخبار

والي سوسة يدعو الى تركيز كاميرا مراقبة بمداخل منطقة سيدي عبد الحميد
300
الأخبار

الاحتلال يمنع البطريرك بيتزابالا من دخول كنيسة القيامة لإحياء “أحد الشعانين”
287
الأخبار

انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية التونسية (صور)

