موعد الجلسة العامة العادية للنجم الساحلي

أعلن الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي، في بلاغ صدر اليوم، أنّ الهيئة المديرة قررت عقد الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2025/2024 وذلك يوم الجمعة 08 ماي 2026 على الساعة الخامسة مساء بنزل النجم الرياضي الساحلي طريق القلعة الصغرى بسوسة.

و يتضمّن جدول أعمال الجلسة :

-عرض التقرير الأدبي للموسم الرياضي 2025/2024.

-عرض التقرير المالي للموسم الرياضي 2025/2024.

-تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للموسم الرياضي 2025/2024.

-النقاش و المصادقة على التقارير.

