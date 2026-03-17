موعد الحرفيين يتجدد: صالون الابتكار في الصناعات التقليدية ينطلق أواخر مارس

تستعد تونس لاحتضان الدورة الثانية والأربعين لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، وذلك من 27 مارس إلى 5 أفريل 2026 بـ قصر المعارض بالكرم، تحت إشراف وزارة السياحة وتنظيم الديوان الوطني للصناعات التقليدية.

ويُعد هذا الحدث أحد أبرز التظاهرات السنوية التي تجمع الحرفيين والمبتكرين من مختلف جهات البلاد، حيث يوفر فضاءً لعرض أحدث الإبداعات والمنتجات في قطاع الصناعات التقليدية.

وتتميز دورة هذا العام بالتركيز على مفهوم الابتكار كعنصر أساسي لضمان تطوير القطاع واستدامته، في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

كما ستشهد التظاهرة تعزيز حضور البعد الرقمي من خلال تطوير فضاء “مفترق الطرق الرقمي”، الذي يهدف إلى التعريف بـ المنصات الرقمية والحلول التكنولوجية الكفيلة بترويج المنتوجات الحرفية التونسية على الصعيد الدولي، خاصة عبر آليات التجارة الإلكترونية.

المصدر: وات

