موعد مباراة الكونغو الديمقراطية ضد الجاماييك في نهائي ملحق كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى المواجهة الحاسمة التي تجمع بين منتخب الكونغو الديمقراطية و منتخب الجاماييك في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

و يخوض منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بأفضلية نسبية، بعدما حجز مقعده مباشرة في النهائي عقب تصدره الملحق الأفريقي، مستفيدًا من تصنيفه الذي جنّبه خوض الدور نصف النهائي.

في المقابل، شق منتخب الجاماييك طريقه إلى النهائي بعد فوز صعب على منتخب كاليدونيا الجديدة بهدف دون رد في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع مواجهة مرتقبة أمام المنتخب الإفريقي.

و تحمل هذه المباراة أهمية استثنائية للمنتخبين، إذ تمثل الفرصة الأخيرة لحجز مقعد في المونديال، ما يرفع من مستوى التحدي والإثارة في صدام كروي مرتقب بين مدرستين مختلفتين، في ليلة ستحدد هوية أحد المتأهلين إلى العرس العالمي.

و ضرب منتخب جامايكا موعداً ناريًا مع الكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق العالمي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك.

و تغلب منتخب جامايكا على كاليدونيا الجديدة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما صباح الجمعة بمدينة جوادالاخارا المكسيكية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

و جاء هدف منتخب جامايكا عن طريق اللاعب بيلي كادامارتيري في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ليضرب موعداً مع منتخب الكونغو الديمقراطية الثلاثاء المقبل لتحديد المتأهل الثاني عن الملحق العالمي إلى بطولة كأس العالم 2026.

و سيلعب الصاعد من مواجهة الكونغو الديمقراطية ضد الجاماييك في المجموعة الحادية عشرة بنهائيات كأس العالم التي تضم منتخبات : البرتغال، كولومبيا و أوزبكستان.

و تقام مباراة الكونغو الديمقراطية و جامايكا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لبطولة كأس العالم، عند تمام الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب «أراكون» في المكسيك.

ستنقل مباراة الكونغو الديقراطية ضد الجاماييك في ملحق تصفيات المونديال عبر شبكة قنوات bein sports و من المنتظر أن يتم الكشف لاحقا عن القناة المخصصة لإذاعتها.

