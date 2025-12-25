Français
الأخبار

موفى جانفي 2026: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع ببنزرت

موفى جانفي 2026: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع ببنزرت

أعلن ممثلو المصالح الفنية المكلفة بإنجاز ومتابعة أشغال مشروع تهيئة وتجديد مركز طب النّساء والتوليد وطب الأطفال والرضع ببنزرت، اليوم الخميس، خلال الجلسة الدّورية لحضيرة الأشغال، عن استكمال كافة الاشغال الفنية المدرجة ضمن صفقة المشروع في موفى الشهر جانفي 2026، بما سيتيح الانطلاق مباشرة في تركيز التجهيزات الطّبية الوظيفية للمنشأة.

ودعا والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على أشغال الجلسة، إلى الالتزام بمختلف المواعيد المعلنة والحرص على الجودة العالية للتدخّلات، ومطابقتها للمواصفات الفنية المدرجة والمصادق عليها بكراسات الشّروط، مع مواصلة المتابعة والمرافقة الميدانية الدقيقة في هذا الصدد.

يذكر أنّ كلفة المشروع تبلغ 16 مليون دينار، ستخصّص تهيئة جميع فضاءاته الواقعة بالطّابق السفلي والطابق الارضي والطابقين الاول والثاني.

تعليقات

