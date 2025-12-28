Français
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]

أشرف والي باجة، أحمد بن خراط، اليوم بمركز “أليف” بباجة، على فعاليات يوم مفتوح حول المسؤولية المجتمعية المشتركة، نظمته جمعية قرى الأطفال «س و س» سليانة، بحضور عدد من المسؤولين الجهويين والمحليين، وممثلي المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني.

و تناول اللقاء مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات ودورها في دعم التنمية الاجتماعية، خاصة في مجال رعاية الأطفال فاقدي السند الأسري، مع إبراز فرص الشراكة بين الجمعية والمؤسسات الاقتصادية، وعرض نماذج ناجحة للتعاون والدعم.

كما مثّل اليوم المفتوح مناسبة للتعريف ببرامج الجمعية الحالية والمستقبلية، ولاسيما برامج الدعم الأسري، وآليات المساهمة لفائدة الأطفال المنتفعين بخدماتها. وشهدت التظاهرة جلسات حوار أكدت أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لترسيخ مقاربة تشاركية مستدامة تعزز حماية الطفولة.

و في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة، أفاد شرف الدين الصامتي، مدير تنمية الموارد بالشمال والوسط بالجمعية، أنه تمّ الإعلان عن بعث مكتب جديد للجمعية بولاية باجة، من المنتظر افتتاحه موفّى سنة 2026، بهدف دعم الأسر الهشّة بالجهة وتقريب خدمات الرعاية والإحاطة الاجتماعية من مستحقيها.

