مونديال السيدات لكرة اليد: النرويج بطلة العالم

تُوِّج المنتخب النرويجي النسائي لكرة اليد بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه هذا الأحد على ألمانيا في نهائي أُقيم بمدينة روتردام (23-20).

وباتت النرويجيات يمتلكن الآن الألقاب الثلاثة الكبرى في كرة اليد العالمية، بعدما تُوِّجن بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية ثم بلقب بطولة أوروبا عام 2024.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، أحرز المنتخب الفرنسي النسائي الميدالية البرونزية في المونديال، عقب فوزه هذا الأحد في روتردام على هولندا (33-31).

