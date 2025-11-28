مونديال 2026: إيران تقاطع قرعة كأس العالم في الولايات المتحدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لم يتبقّ سوى أيام قليلة على موعد سحب قرعة كأس العالم 2026، المقرر في 5 ديسمبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لكن غيابًا بارزًا تم الإعلان عنه وتأكيده: الوفد الإيراني لن يسافر للمشاركة.

السبب سياسي

تعود خلفيات هذا الغياب إلى قرار سياسي، بعدما رفضت السلطات الأمريكية منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، ما جعل مشاركتهم مستحيلة.

وأفادت الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان له: “لقد أبلغنا الفيفا بأن هذا القرار لا علاقة له بالرياضة. وبالتالي، لن يشارك أعضاء الوفد الإيراني في حفل سحب القرعة”.

قيود دخول مشددة منذ عودة ترامب

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، شملت القيود الأمريكية على دخول البلاد عدة جنسيات، من بينها الإيرانيون، الذين كان من حقهم حضور مراسم القرعة إلى جانب بقية المنتخبات المتأهلة.

