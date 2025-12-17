مونديال 2026 : الـفيفا تطلق تذاكر جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم فئة تذاكر أقل سعرا، و ذلك بعد تعرضها لانتقادات مستمرة بشأن أسعار التذاكر في نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة و كندا و المكسيك.

و أفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان أنه أطلق تذاكر من فئة “دخول الجماهير” بسعر 60 دولارا أمريكي لكل تذكرة، و متاحة لجميع المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.

و أوضحت الفيفا أن هذه المبادرة ” أطلقت لدعم الجماهير المسافرة و تشجيعها على متابعة منتخباتها الوطنية طوال البطولة”.

و أضاف البيان أن تذاكر الـ60 دولارا ستكون مخصصة لمشجعي الفرق المؤهلة و تشكل 10 في المائة من حصة كل اتحاد وطني من التذاكر.

بدورها، ذكرت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا التي سبق أن أعربت عن استيائها من “الأسعار الباهظة” التي يعتزم فيفا فرضها على تذاكر مونديال 2026، إن ما قدمته الهيئة الكروية الأعلى في العالم لا يزال قليلا.

و أوضحت الرابطة في بيانها “بينما نرحب بما يبدو اعتراف فيفا بالأضرار التي كانت ستسببها خططه الأصلية، إلا أن التعديلات لم تذهب بعيدا بما يكفي”.

و أضافت “استنادا إلى الحصص المعلنة بشكل علني، فإن هذا يعني أن عددا قليلا جدا من المشجعين لكل مباراة و لكل منتخب سيكون محظوظا بما يكفي للاستفادة من تذاكر الـ60 دولارا، بينما ستضطر الغالبية العظمى لدفع أسعار كبيرة، أعلى بكثير من أي بطولة سابقة”.

و أشارت الرابطة الأسبوع الماضي إلى أن متابعة فريق من المباراة الأولى حتى النهائي “ستكلف المشجع ما لا يقل عن 6900 دولار (حوالي 6000 أورو)”، أي “ما يقارب خمسة أضعاف التكلفة خلال كأس العالم 2022 في قطر”.

و عند الإعلان عن تذاكر الـ60 دولارا الثلاثاء، شدّدت الفيفا على أن على الاتحادات الوطنية “ضمان تخصيص هذه التذاكر لمشجعيها المخلصين المرتبطين ارتباطا وثيقا بمنتخباتهم الوطنية”.

و نوّهت الفيفا بأن الإعلان جاء “في ظل الطلب العالمي الاستثنائي على التذاكر”، حيث تم تقديم 20 مليون طلب حتى الآن.

