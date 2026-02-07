Français
Anglais
العربية
رياضة

مونديال 2026: بعد الكوت ديفوار، الكأس تحطّ الرحال في الجزائر

مونديال 2026: بعد الكوت ديفوار، الكأس تحطّ الرحال في الجزائر

في إطار الجولة العالمية للكأس التي أطلقتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركاؤه، استضافت كوت ديفوار الكأس الأصلية لكأس العالم 2026، يوم 3 فبراير.

وقد جرى اختيار كوت ديفوار في منطقة غرب إفريقيا لتكون محطة زيارة الكأس الأرفع مكانة في عالم كرة القدم. ومن المنتظر أن تحطّ الكأس نفسها رحالها، هذا الأحد، على الأراضي الجزائرية، وسط اهتمام واسع ومتزايد.

وسيرافق الكأس وفد رسمي يتقدّمه يورغن كلينسمان، بطل العالم لعام 1990. كما سيحضر كلّ من إيبو مازا ولوكا زيدان هذه الزيارة ذات البعد الإعلامي والعاطفي الكبير.

وتهدف جولة الكأس إلى تقريب ملايين المشجّعين حول العالم من أكبر حدث كروي، على أن تُقام نسخة 2026 في شهر يونيو بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

588
الأخبار

باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

326
اقتصاد وأعمال

سفير سلطنة عُمان بتونس: “اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية خطوة متقدمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية و المؤسسية القادمة بين البلدين “
316
الأخبار

رمضان 2026: ماذا تكشف الحسابات الفلكية في تونس؟
302
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يواصل دعم الأسر الفاقدة للسند و يوزع مساعدات عينية بمعتمدية عمدون
279
الأخبار

غدا: قافلة صحية عسكرية لأهالي ساقية سيدي يوسف
277
الأخبار

قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام
271
أخر الأخبار

جندوبة : نقص مادة الأمونتير يُهدّد الموسم الفلاحي [فيديو]
271
الأخبار

بلاغ هام: سفارة لبنان بتونس تغلق أبوابها بمناسبة عيد مار مارون
269
أخر الأخبار

باجة : اليوم الثاني تواصل عمليات التمشيط بشاطئ كاب نيقرو للبحث عن طفل مفقود
263
اقتصاد وأعمال

المغرب : الفيضانات تُلحق أضرارًا جسيمة بثاني رئة اقتصادية في المملكة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى