مونديال 2026: بعد الكوت ديفوار، الكأس تحطّ الرحال في الجزائر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الجولة العالمية للكأس التي أطلقتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركاؤه، استضافت كوت ديفوار الكأس الأصلية لكأس العالم 2026، يوم 3 فبراير.

وقد جرى اختيار كوت ديفوار في منطقة غرب إفريقيا لتكون محطة زيارة الكأس الأرفع مكانة في عالم كرة القدم. ومن المنتظر أن تحطّ الكأس نفسها رحالها، هذا الأحد، على الأراضي الجزائرية، وسط اهتمام واسع ومتزايد.

وسيرافق الكأس وفد رسمي يتقدّمه يورغن كلينسمان، بطل العالم لعام 1990. كما سيحضر كلّ من إيبو مازا ولوكا زيدان هذه الزيارة ذات البعد الإعلامي والعاطفي الكبير.

وتهدف جولة الكأس إلى تقريب ملايين المشجّعين حول العالم من أكبر حدث كروي، على أن تُقام نسخة 2026 في شهر يونيو بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



